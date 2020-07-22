أنقرة (زمان التركية) – نفذت شرطة أنقرة حملات مداهمة لاعتقال 31 سيدة بزعم تورطهن في الانقلاب الفاشل الذي وقع قبل أربع سنوات عليه.

الحملة الأمنية استهدفت عشر مدن مركزها أنقرة، وأسفرت عن اعتقال 16 سيدة من بين 31 سيدة صدر بحقهن قرارات اعتقال.

وذكرت مديرية أمن أنقرة في بيانها أمس الثلاثاء أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 31 سيدة بدعوى بموجب اعترافات شهود عيان سريين بحقهم، واستخدامهن تطبيق المحادثات الفورية بايلوك الذي يزعم تواصل الانقلابيين عبره، في إطار العملية الأمنية ضد حركة الخدمة.

وتبين أن ثمانية من السيدات المعتقلات الـ 16 يعملن في مصالح حكومية.

وتقول تقارير إن سجون تركيا تضم 18 ألف معتقلة، و700 طفل برفقتهن.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة التي ينتمي أو يشتبه في انتماء أغلب المتضررين إليها مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، كما أنه لم يسمح إلى اليوم بنشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضي إن الشرطة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية، أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألف و790 شخصًا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.

وأضاف صويلو أن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألف و912 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألف و783 شخصًا.

ووفق تقارير حقوية وبيانات رسمية، أسفرت الإجراءات التي اتخذت عقب الانقلاب خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عن عزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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