بغداد (زمان التركية)ـــ أصدرت السلطات الصحية في العراق، الأربعاء، قرارا بفرض حظر تجوال شامل خلال عطلة عيد الأضحى، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح مدير عام الصحة بوزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير، لصحيفة (الصباح) قائلا “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وتم إقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية” المعنية بمكافحة فيروس كورونا، ويترأسها مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة.

وسيكون 31 يوليو/ تموز الجاري أول أيام عيد الأضحى.

عبد الأمير بين أن حظر التجوال الشامل خلال العيد، يأتي “بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق، والتي أسهمت بارتفاع إصابات الفيروس”.

وأشار إلى أن “الإصابات تواصل الارتفاع منذ أسابيع، لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء فـي بغداد والمحافظات، وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان”.

وأضاف عبد الأمير، أنه “من الممكن انخفاض عدد الإصابات إذا استمر التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية”.

وتفرض الحكومة العراقية حظرا جزئيا للتجوال حتى عيد الأضحى، حيث يتيح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، وعلى رأسها ارتداء الكمامات ومنع إقامة التجمعات.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات عن رفع حظر التجوال الجزئي بعد عيد الأضحى.

وارتفعت لإصابات في العراق منذ نحو شهرين، عندما خففت الحكومة القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع، بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في العراق 97 ألفا و159، بينها 3 آلاف و950 وفاة، و64 ألفا و950 حالة شفاء.

–