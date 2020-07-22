أنقرة (زمان التركية) – أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 4 ملايين يورو لمواجهة الأخبار المضللة التي يُزعم أن روسيا تنشرها وتذيعها.

المندوب السامي للعلاقات الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوضح أن فبراير/ شباط الماضي شهد تأسيس مجموعات عمل للتصدي للأخبار المضللة وتشكيل قسم الاتصالات الاستراتيجية الثاني الذي يتألف من جناح تحليل المعلومات.

جاء ذلك ردا على استفسار قدمته النائبة البولونية بالبرلمان الأوروبي، آنا فوتيجا.

وأضاف بوريل أنه تم تخصيص 6 ملايين يورو لأنشطة القسم الثاني من بينها 4 ملايين يورو تم توجيها لمواجهة الأخبار المضللة للمصادر الروسية والمؤيدة للكرملين في المناطق ذات الأولوية كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول غرب البلقان.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي كانت قد صنفت روسيا كـ “تهديد أمني رئيسي” خلال المسودة التي طرحتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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