أنقرة (زمان التركية)ــ قدم وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، نصائح للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال فترة عيد الأضحى، عقب اجتماع المجلس العلمي لمكافحة كورونا.

وقال الوزير في بيان “على المسنين ومن يعانون أمراض مزمنة، تجنب المصافحة والمعانقة والحفاظ على التباعد الجسدي”.

وشدد قوجة على “ضرورة الامتناع عن المعايدة الجماعية خلال العيد والاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف”.

الوزير قال: “ينبغي أداء صلاة العيد بالأماكن المفتوحة مع مراعاة التباعد الجسدي والتقيد أكثر بقواعد النظافة لدى نحر الأضاحي وتوزيع اللحوم”.

كما أوصى كوجا الراغبين في قضاء عطلة العيد عند أسرهم وأقربائهم في ولايات أخرى، “الحرص على عدم تشكيل ازدحام في وسائل النقل الجماعية”.

ولفت وزير الصحة إلى وجود تكافئ في عدد الإصابات بكورونا والمتعافين منه، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقليل عدد الإصابات بالفيروس.

وتعليقا على التجمعات الحاصلة في بعض الأماكن لمتابعة مباريات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم عبر شاشات عملاقة، قال قوجة: “هذه المشاهد تبعث على القلق، وتساهم في انتشار الوباء بسرعة”.

وحسب معطيات وزارة الصحة، بلغ عدد المصابين بالفيروس في تركيا 222 ألفا و402، تعافى منهم 205 آلاف و214، وتوفي 5 آلاف و545.

ومنذ حوال 10 أيام لم تسجل تركيا رقم إصابات بفيروس كورونا يتجوز1000 حالة.

–