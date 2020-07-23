أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 902 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة مساء الأربعاء.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا بلغ 222 ألفًا و402 حالة، وأن عدد حالات الوفاة أصبح 1244 حالة.

ومنذ حوال 10 أيام لم تسجل تركيا رقم إصابات بفيروس كورونا يتجوز1000 حالة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي عدد حالات التعافي ارتفع إلى 205 ألفًا و214 حالة، بعد تسجيل 1203 حالة تعافي جديدة.

وأشار إلى أن عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية أزمة كورونا لحالات مشتبه في إصابتها او مخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 4 ملايين و403 ألفًا و31 تحليلًا، بعد إجراء 43 ألفًا و404 تحليلًا جديدًا.

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