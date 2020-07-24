أنقرة (زمان التركية): التقى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إسطنبول، وذلك على هامش زياتهما تركيا لحضور مراسم إقامة أول صلاة جمعة بآيا صوفيا بعد تحويله لمسجد.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لفائز السراج، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن رئيس حكومة الوفاق ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني التقيا في إسطنبول، وبحثا آخر التطورات والعلاقات الثنائية في ليبيا.

وقال السراج خلال اللقاء إن الحل السياسي لكلا طرفي الأزمة الليبية يجب أن يكون متوافقا مع بيانات اتفاقية الصخيرات وقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين. واتفق الطرفان على تمكين علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

كانت الحكومة التركية أعلنت عن لقاء ثنائي بين الرئيس رجب طيب أردوغان، والسراج، في العاصمة التركية أنقرة، لتقييم آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية.