أثينا (زمان التركية): أعلنت السلطات اليونانية حالة الحداد وتنكيس الأعلام يوم الجمعة المقبل 24 يوليو حدادًا على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، تزامنًا مع إقامة أول صلاة جمعة بالمتحف بعد قرار التحويل.

وسبق أن كشفت رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت)، عن تفاصيل الإجراءات المقرر اتخاذها لإقامة الصلاة في متحف آيا صوفيًا بعد تحويله إلى مسجد بقرار من مجلس الدولة، وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إقامة الصلاة للمرة الأولى في المعلم التاريخي يوم الجمعة المقبل.

ومن جانبها أدانت اليونان قرار تحويل «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد بأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقررة إعلان الحداد في عموم الدولة يوم 24 يوليو بالتزامن مع أول صلاة في المتحف.

ونقلت صحيفة «يني تشاغ» التركية، عن بيان رئاسة الشؤون الدينية التركية، أنه من المقرر أن تفتتح السلطات «آيا صوفيا» أمام المصلين في 24 يوليو الجاري، على أن يستقبل المتحف 500 شخص بحد أقصى، كما يسمح بالصلاة الجماعية في الساحة الخارجية للمتحف. على أن يؤم رئيس الشؤون الدينية، علي أربا، شعائر الصلاة الأولى.

كان مجلس الدولة التركي أقر في وقت سابق، تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد، بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من مؤسسات ومنظمات دولية وروحية حول العالم، من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.