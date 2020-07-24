موسكو (زمان التركية): دخل قانون روسي، يسهل إجراءات الحصل على الجنسية للأجانب وعديمي الجنسية حيز التنفيذ، وهو لا يتضمن شرط التخلي عن الجنسية الاصلية، ويخفض المدة المطلوبة للإقامة في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع هذا القانون الاتحادي في أبريل 2020.

وكانت التشريعات السابقة تُلزم المتقدم للحصول على الجنسية، بالتوجه إلى الهيئة المختصة في الدولة أجنبية، بوثيقة متزامنة بشأن التخلي عن جنسيته الأولى.

ولا يشترط القانون الجديد، عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية، الإقامة في روسيا لمدة ثلاث سنوات، وكذلك إثبات وجود مصدر قانوني لكسب الرزق للبالغين ممن ليست لديهم جنسيات، ولحاملي جنسية الاتحاد الاتحاد السوفيتي، الذين يعيشون في الدول التي كانت أعضاء فيه، ولم يحصلوا على جنسية تلك الدول.

وتسري نفس هذه القاعدة على الأجانب المتزوجين من الروس، ويعيشون في روسيا ولديهم أطفال مشتركون، وأيضا الأجانب الذين يحمل أحد والديهم الجنسية الروسية ويعيشون في روسيا.

ومن تسهيلات القانون الجديد للحصول على الجنسية، تخفيض مدة العمل المطلوبة في روسيا الاتحادية للأشخاص الذين تخرجوا من الجامعات الروسية من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.