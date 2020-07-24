أنقرة (زمان التركية): أصدرت تركيا نماذج جديدة من فئة الليرة الواحدة، تخليدا لذكرى افتتاح جامع آيا صوفيا للعبادة أمام المصلين مجددا.

وأعلنت المديرية التركية العامة لسك النقود، التابعة لوزارة الخزانة والمالية، في بيان، الخميس، أنها أعدت نموذجا خاصا من فئة الليرة الواحدة، للتأكيد على أهمية ومعنى افتتاح جامع آيا صوفيا، وتخليد هذه الذكرى.

وأضافت أنها ستطرح العملات الجديدة للتداول بالتزامن مع افتتاح الجامع، يوم الجمعة، حيث تتضمن صورة آيا صوفية على أحد وجهيها.

وأردفت أنها ستطرح نماذج إضافية من الليرة مصنوعة من الفضة أو البرونز من أجل هواة جمع العملات.

واشارت إلى أن سعر الليرة الفضية يبلغ 185 ليرة تركية (1 دولار يساوي نحو 6.8 ليرة)، والبرونزية 55 ليرة، ويمكن شراؤهما من موقع المديرية عبر الإنترنت، أو من خلال فرعها بمنطقة بيشكتاش، بالضفة الأوروبية من إسطنبول.

كما شارك وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، صور العملات الجديدة عبر صفحته على تويتر، وأرفقها بتغريدة قائلا: “المديرية التركية لسك النقود أصدرت عملات خاصة بآيا صوفيا تخليدا لتاريخ إعادته إلى جامع مجددا”.