واشنطن (زمان التركية)ـــ نشر الجيش الأمريكي معلومات تزعم إرسال روسيا إمدادت عسرية إلى ليبيا، بما في ذلك مدينة سرت.

قيادة أفريقيا بالجيش الأمريكي (أفريكوم) قالت الجمعة إن هناك أدلة متزايدة من خلال صور الأقمار الصناعية لطائرات الشحن العسكرية الروسية، بما في ذلك قيام طائرات آي.إل-6 بنقل إمدادات إلى مقاتلين من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

وتحشد قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، وقوات الجيش الوطني الليبي المدعومة من عدة أطراف حول سرت.

وقالت قيادة “أفريكوم” في بيان ”يظهر نوع المعدات وحجمها نية للحفاظ على قدرات قتالية هجومية“.

ونفت روسيا وحليفها الجيش الوطني الليبي تصريحات سابقة للجيش الأمريكي بأن موسكو أرسلت طائرات مقاتلة لدعم قوات فاجنر هناك.

والأسبوع الماضي قال بيان صادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب أردوغان، إنه فيما يخص ليبيا “سنقف ضد أطراف ثالثة تحلم باكتساب النفوذ مع مخططي الانقلاب من خلال الاستفادة من الاضطرابات في هذا البلد وسنواصل الوقوف بجانب الشعب الليبي في مواجهة البلطجة”.

وتسعى حاليا قوات حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على سرت بعد الدعم العسكري التركي الذي ساعدها في صد هجمات قوات المشر خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

من جهة أخرى هددت مصر بالتدخل عسكريا في جارتها ليبيا حال تجاوزت القوات المدعومة من تركيا خط سرت الجفرة، ومنح البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارينباور، حذرت من أن هناك احتمالات أن تقسم ليبيا بين نفوذ كل من تركيا وروسيا، مؤكدة أن هذا الوضع لن يكون جيدا بالنسبة لأوروبا.

لقضية الليبية يمكن اتخاذها في مجال الرقابة الصارمة على تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، منوهة بأن بلادها ستزيد تحركاتها ومبادراتها لتحقيق هذا الهدف في الأيام القادمة.

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