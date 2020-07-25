برلين (زمان التركية)ــ عاد العشرات من المقاتلين المرتزقة السوريين الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى جانب حليفتها حكومة الوفاق الوطني، إلى بلادهم بعد انتهاء عقودهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعة جديدة مكونة من 120 مرتزق، عادوا بعد انتهاء عقودهم، وأن دفعة جديدة وصلت مكانهم بعد ترديبهم في معسكرات تركية.

ووفقاً إحصائية نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عاد حتى الآن نحو 5970 مقاتلا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

بلغ أعداد المقاتلين الذين نقلوا للقتال في ليبيا، نحو 16500 “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وفق المرصد.

وفي سياق متصل، قال المرصد إن القتلى الـ 11 الذين قتلوا في معارك ليبيا مؤخراً، جرى نقلهم إلى سوريا ودفنهم خلال الأسبوع الماضي.

وكان المرصد السوري وثق مقتل نحو 481 مقاتل بينهم 34 طفل دون سن الـ 18، في صفوف “مرتزقة” تركيا.

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