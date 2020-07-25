لندن (زمان التركية) – نشرت وكالة “رويترز” نتائج استطلاع رأي لخبراء حول أداء الاقتصاد التركي، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحة أن الاقتصاد سيشهد انكماشًا خلال العام الجاري، بينما سيعاود تحقيق نمو خلال العام المقبل.

الوكالة أجرت استطلاعًا للرأي في الفترة بين 21-23 يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة 42 خبيرًا اقتصاديًا، توقعوا أن الاقتصاد التركي سينكمش بنسبة 4.3% خلال العام الجاري.

وأوضح الخبراء أن تداعيات الأزمة ظهرت بقوة في الربع الثاني من العام الجاري حيث سجلت معدلات الانكماش 12.2%، بينما من المتوقع أن تسجل 3.1% خلال الربع الثالث من العام.

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد التركي نموه مرة أخرى العام المقبل بنسبة 4.5%، مشيرين إلى أن معدلات النمو كانت متوقعة عند مستوى 5% لعام 2020 قبل أزمة كورونا.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي كان قد سجل انكماشًا بقيمة 4.7% خلال عام 2009، بعدها سجل نموًا في الفترة بين عامي 2010-2018 بنحو 5%.

وتوقع خبراء الاقتصاد المشاركين في استطلاع الرأي أن يخفض البنك المركزي التركي الفائدة حتى 8% حتى نهاية العام الجاري.

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.

–