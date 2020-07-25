إسطنبول (زمان التركية) – علق عمدة بلدية إسطنبول على سبب عدم مشاركته في صلاة الجمعة أمس بمسجد آيا صوفيا التي حضرها كبار رجال الدولة في تركيا وعلى رأسهم الرئيس رجب أردوغان.

عمدة إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو قال أمس خلال تواجده في العاصمة أنقرة لحضور اجتماع قيادات حزب الشعب الجمهوري، إن دعوة المشاركة في الصلاة بمسجد آيا صوفيا وصلته عن طريق البريد، وأشار إلى أنه سيزور آيا صوفيا في وقت لاحق.

وقال إمام أوغلو: “الجميع يسألني من يوم الثلاثاء الماضي عما إذا كانت دعوة الصلاة في أياصوفيا قد وصلتني أو لا. الدعوة وصلت يوم الخميس بعد الظهر عن طريق البريد إلى مكتبي. يا ليتهم كانوا اتصلوا بي هاتفيًا”.

واعتبر إمام أوغلو أن الغرض من الترتيبات في هذا التوقيت هو الاستعراض الإعلامي، قائلًا: “نحن لسنا مع هذا التوجه. نحن نؤيد العمل وخلق الحلول.. انظروا لقد حدثت أمور جميلة. مطلع الأسبوع كنت في أنقرة، والتقيت بالسيد وزير الداخلية، وحللنا أزمة الجزر، وشارك معنا رئيس الجمهورية بالهاتف، وساهم معنا في الحل”.

وكان من اللافت أن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، اعتلى المنبر وخطب الجمعة ممسكا بالسيف.

وأضاف: “أنا في أنقرة لحضور اجتماع قيادات الحزب. سنذهب إلى جامع حاجي بايرام والي، وسنصلي الجمعة هناك. حاجي بايرام والي قيمة كبيرة وله صلة بإسطنبول. يقال إنه من بشَّر السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول. كما أن جامع حاجي بايرام والي هو المكان الذي صلى فيه أتاتورك قبل تأسيس البرلمان. الصلاة لا تحتاج إلى بروتوكولات، سنذهب في وقت آخر. لقد ذهبت إلى آياصوفيا في وقت سابق”.

وتقع آيا صوفيا التي شهدت أمس صلاة الجمعة الأولى بحضور أردوغان، في الشطر الأوروبي من بلدية إسطنبول.

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