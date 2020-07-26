أنقرة (زمان التركية) – تعرض البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، شيرين أونال، لهجوم حاد على تويتر بعدما نشر تغريدة تضمنت صورة له داخل آيا صوفيا أثناء تأدية أول صلاة بعد تحويلها إلى مسجد.

وخلال فترة قصيرة لاقت هذه التغريدة ردود فعل استنكارية من قطاع واسع، حيث أعرب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغالبيتهم من النساء عن غضبهن من خلال تعليقات تساءلن خلالها عن مصير “نادرة” الخادمة الأذرية التي عثر عليها مقاولة بمنزل البرلماني.

وتلقت تغريدة أونال هذه نحو 25 ألف تعليق خلال فترة قصيرة من نشرها.

Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun. #CumamızMübarekOlsun pic.twitter.com/v6PJ7uiJVI — Şirin ÜNAL 🇹🇷 (@SIRIN_UNAL) July 24, 2020

يُذكر أن الأذربيجانية نادرة قديروفا (23 عاما) عُثر عليها مقتولك داخل منزل أونال بطلقة من البندقية الخاصة به. واعتبرت الجهات المسئولة الحادث انتحارا وأغلقت ملف القضية، غير أن عائلة نادرة وأصدقائها يصرون على أنها جريمة قتل.

هذا ونشر أونال تغريدة قائلا: “نحن داخل مسجد أيا صوفيا. الحمد لله الذي أتاح لنا هذه الفرصة. ليرض الله عن كل من بذلوا جهودا لتحقيق هذا الأمر وفي مقدمتهم الرئيس”. وحملت التغريدة وسم “مبارك علينا مسجدنا”.

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