أنقرة (زمان التركية)ـــ تقلد “زعيم المعارضة” في تركيا، كليجدار أوغلو منصب رئيس حزب “الشعب الجمهوري” مجددا للمرة السابعة على التوالي، بعد انتخابات عقدها الحزب مساء السبت.

وعقد أكبر أحزاب المعارضة مؤتمره العام الـ37 بالعاصمة أنقرة، لاختيار رئيس له لفترة جديدة، بمشاركة 1356 مندوبا.

ولم يترشح أمام كليجدار أوغلو أي منافس، ليحصل على أصوات 1251 مندوبا من أصل 1318 شاركوا في الاقتراع، فيما اعتبرت أصوات 67 مندوبا باطلة.

ورغم أن البروفيسور تولجا يارمان، أعلن ترشحه لرئاسة حزب الشعب الجمهوري إلا أن اسمه لم يظهر ضمن المرشحين.

ويتزعم كليجدار أوغلو، حزب الشعب الجمهوري، منذ 22 مايو/ أيار 2010-