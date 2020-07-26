أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس ارتفع إلى 225 ألفًا و173 حالة بعد تسجيل 921 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5596 حالة، بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وكشف فخر الدين كوجا أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1252 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 386 حالة.

وكذلك أشار إلى أن أعداد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 208 ألفًا و477 حالة، بعد تسجيل 1103 حالة تعافي جديدة.

أما فيما يتعلق بعدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطة لحالات إصابة مؤكدة، فقد بلغ 4 ملايين و532 ألفًا و673 تحليلًا، بعد إجراء 43 ألفًا و312 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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