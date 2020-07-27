أنقرة (زمان التركية) – وجه برلماني تركي معارض اتهامات لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT) بحظر الفنانين المعارضين من الظهور على القنوات التابعة له.

البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، محمود تانال، كشف عن ذلك في طلب استجواب برلماني مقدم لنائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي.

وأشار النائب محمود تانال، إلى أن هيئة الإذاعة والتليفزيون تعمل بأموال وضرائب المواطنين، مما يوجب عليها أن تكون محايدة دون انحياز إلى طرف سياسي.

قال النائب المعارض: “هناك اتهامات توجه إلى هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية بانتهاك مبدأ الحيادية اللازم اتباعها، وموالاتها لنظام حزب العدالة والتنمية. وهناك انتقادات توجه لها لاستضافتها الفنانين المؤيدين للنظام والمعروفين بقربهم لحزب العدالة والتنمية فقط”.

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