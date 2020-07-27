أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية الاثنين عن إطلاق حملة أمنية في ثلاث ولايات شرق البلاد ضد حزل العمال الكردستاني.

وقالت وزارة الداخلية التركية، اليوم إنها أطلقت عملية “الصاعقة-3” ضد عناصر حزب العمال الكدستاني “الإرهابي” في ولايات أغري، وإيغدير، وقارص شرق البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العملية يشارك بها “1170 عنصرا من قوات المهام الخاصة من الدرك والشرطة”.

وأضافت أن العملية تهدف إلى القضاء على إرهاب المنظمة الانفصالية.

وباستمرار تشن قوات الأمن والجيش التركي عمليات عسكرية في جنوب تركيا وشمال العراق تقول إنها ضد أنشطة “العمال الكردستاني”.

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