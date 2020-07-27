القاهرة (زمان التركية)ــ حضر رئيس الأركان المصري، اليوم الإثنين، ترتيبات الاستعدادات القتالية للجيش، وتدابير حماية الحدود الغربية مع ليبيا.

ووفق وسائل إعلام مصرية شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالى لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى، والذى يأتى فى إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومى على الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحرا وجواً كافة، بالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالى، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كل العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة، كما ناقش عدد من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمرور على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام كافة، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

وحضر إجراءات الاصطفاف عدد من قادة القوات المسلحة.

وكانت مصر هددت بالتدخل عسكريا في جارتها ليبيا حال تجاوزت القوات المدعومة من تركيا خط سرت الجفرة، ومنح البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود، بالاتجاه الاستراتيجي الغربي، “ضد أعمال الميليشيات الأجنبية” فيما يعتبر تنفيذا لتهديدات القاهرة بردع أي هجوم مدعوم من تركيا على سرت.

وتسعى حاليا قوات حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على سرت بعد الدعم العسكري التركي الذي ساعدها في صد هجمات قوات المشر خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

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