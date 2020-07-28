أنقرة (زمان التركية) – ضخ البنك المركزي التركي نحو 9 مليار ليرة، بعدما تلقى عرضا بقيمة 39 مليار ليرة بفائدة بلغت 8.59 في المئة، فيما يبدو أنه إجراء لمنع انهيار العملة بعد ارفاع اليورو والدولار.

وضخ البنك المركزي نحو 8 مليارات و999 مليونا و999 ألفا و992 ليرة في الأسواق.

هذا وبلغت أدنى وأوسط وأعلى نسبة للفائدة البسيطة 8.25 في المئة، بينما بلغت أدنى وأوسط وأعلى نسبة للفائدة المركبة 8.59 في المئة.

وسجل سعر صرف الدولار واليورو في تركيا ارتفاعا أمس الإثنين بشكل مفاجئ.

الليرة التركية سجلت خلال التعاملات المسائية 6.96 ليرة للدولار الواحد، وكذلك ارتفع اليورو إلى 8.21 ليرة.

الارتفاعات المفاجئة لم تستمر لفترة طويلة حتى بدأت في الهبوط مرة أخرى، حيث تراجع الدولار إلى 6.88 ليرة، وتراجع اليورو إلى 8.07 ليرات.

وكان سعر صرف الدولار يوم الأحد 6.85 وسعر صرف اليورو 7.98.

وتراجعت عائدات تركيا من الصادرات والسياحة بنسبة كبيرة بينما يتزايد الطلب على العملات الأجنبية الذي تعجز السلطات عن إيقافه، فيما يضخ البنك المركزي أرصدة في الأسواق للسيطرة على الليرة.