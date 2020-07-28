أنقرة (زمان التركية) – افتتحت اليونان والولايات المتحدة قاعدة عسكرية بحرية وجوية أمريكية فيما اعتبره مراقبون خرقا صريحا لاتفاقية “لوزان”.

وشهد الأربعاء الماضي هبوط مروحيات سيكورسكي التابعة لوحدة الإنزال الجوي الأمريكي 101 وسيارات عسكرية وذخيرة في منطقة “دادا آغاتش” اليونانية الحدودية مع تركيا، وتم عقد الافتتاح الرسمي للقاعدة يوم الخميس الماضي.

ويعطل المشروع المضايق البحرية بين تركيا واليونان، بالمخالفة لاتفاقية لوزان للسلام.

وذكر موقع سوزجو التركي أن حفل الافتتاح تم بمشاركة وزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجي تيبولوس، وسفير الولايات المتحدة لدى أثينا جيفري بيات، وقائد لواء مشاة الميكانيكية رقم 12 اليوناني المتمركز بمنطقة دادا آغاتش.

وتوجهت المروحيات المنقولة إلى منطقة التدريب في رومانيا اعتبارا من يوم الجمعة.

وهناك توتر في العلاقات بين أثينا وأنقرة، وتصاعد الخلاف مؤخرا بعد توسع أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة في البحر المتوسط، فيما دعت واشنطن إلى التوقف عن أنشطة التنقيب غير الشرعية التي تمارسها تركيا.

هذا ويرى الأمين العام السابق لوزارة الدفاع التركية اللواء أوميت ياليم أن هذا التطور بمثابة انتهاك صريح لاتفاقية لوزان والقانون الدولي.

واليونان عضو في حلف الناتو الذي يضم تركيا والولايات المتحدة، وكانت واشنطن وقعت مع أثينا في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفاقية دفاع جديدة غير محددة زمنيا، كتحديث لاتفاقية دفاع ثنائي وقعت عام 1990.

ونصت الاتفاقية الجديدة على إقامة ثلاث قواعد عسكرية أمريكية جديدة في مدن لاريسا وأليكساندروبوليس وستيفانوفيكيو.

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