أنقرة (زمان التركية) – أحال الرئيس التركي رجب أردوغان قادة عسكريين في قوات الدرك وخفر السواحل، للتقاعد.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرارات رئاسية تضمنت تعيينات وترقيات وإحالة للمعاش بقيادة قوات الدرك وقيادة قوات خفر السواحل.

وتضمنت القرارات إحالة 4 لواءات و24 عقيدا للمعاش وتعيين قيادات جديدة لقوات الدرك في 28 مدينة.

كما تم تعيين رئيس الرقابة والتقييم، اللواء خالص ظفر كوتش، نائبا لقائد قوات الدرك وتعيين رئيس الطواقم بقوات خفر السواحل، اللواء جنكيز أونفر، نائبا لقائد قوات خفر السواحل.

وتم إجراء تغييرات في المناصب، حيث شغل رئيس أكاديمية خفر السواحل، اللواء حسين كورت أوغلو، قيادة فيلق الأمن العام بمدينة فان ونقل قائد قوات الدرك بمدينة دنيزلي، متين دوز، لقيادة قوات الدرك بمدينة شانلي أورفة برتبة جنرال.

وتم ترقية 6 لواءات إلى رتبة عميد وترقية عميد إلى رتبة فريق بجانب إجالة 4 جنرالات و24 لواء إلى التقاعد وتعيين 22 جنرالا بمناصب جديدة.

وتضمنت التعيينات التي شهدتها قيادة قوات الدرك في 35 مدينة 28 لواء و7 جنرالات.

وكان أعضاء مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس رجب اردوغان وافقوا الخميس الماضي على إحالة 30 جنرالاً وأدميرالاً للتقاعد، وفي مقدمتهم الفريق زكائي أكساكالي الذي كان قائدًا للقوات الخاصة أثناء أحداث انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، والجنرال إسماعيل متين تمال، وذلك على الرغم من أن السلطة السياسية قدمتهما ضمن “الأبطال” الذين أحبطوا محاولة الانقلاب المزعومة.

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