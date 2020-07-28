أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و17 حالة وفاة جديدة، مساء أمس الاثنين.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، قال إن إجمالي أعداد المصابين ارتفع إلى 227 ألفًا و19 حالة مؤكدة، وأن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 5630 حالة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة بلغ 1263 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 392 حالة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 210 ألفًا و469 حالة، بعد تسجيل 982 حالة تعافي جديدة.

أما فيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، للحالات المشتبه في إصابتها أو الحالات المخالطة لحالات مؤكّد إصابتها، فقد بلغت 4 ملايين و617 ألفًا و971 حالة، بعد إجراء 45 ألفًا و283 تحليلًا جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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