أربيل (زمان التركية) – أوقفت الحكومة العراقية المركزية أمس الثلاثاء الحصول على تأشيرة دخول تركيا من المعابر الحدودية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن التعليق جاء من مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت أن القرار جاء بعد انتهاك تركيا لمذكرة تفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2009، والتي سمحت للمسافرين من البلدين بالحصول على تأشيرة عند المعابر الحدودية بدون اللجوء إلى سفارة أو قنصلية للحصول على التأشيرة.

وتابعت الخارجية العراقية: “الجانب التركي علق العمل في هذه المذكرة، لذا قررت الحكومة العراقية تعليقها من جانبها أيضًا”.

وأضافت الوزارة أن المحادثات لا تزال جارية مع الجانب التركي لإعادة صياغة مذكرة التفاهم، في حين لم تصدر تركيا بيانًا بشأن التعليق حتى الآن.

وتأتي خطوة العراق بعد أيام من فتح تركيا مركزًا جديدًا في الموصل لإصدار تأشيرات للعراقيين الراغبين بالسفر إلى الدولة المجاورة.

في الشهر الماضي، شنت تركيا هجومًا بريًا على شمال العراق استهدف العناصر المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني ومعسكراته الواقعة في شمال العراق، الأمر الذي اعتبرته بغداد انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتسبب أزمة جديدة بين البلدين.

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