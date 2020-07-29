عمان (زمان التركية) رغم أنه من الضروري الحفاظ على عدم نقصان حمض الفوليك من الجسم، إلا أن استخدامه في بعض الأحيان قد يتسبب بمجموعة من المضاعفات الصحية والأضرار المحتملة. وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) ستتعرفون على أضرار حمض الفوليك تحديدًا.

أضرار حمض الفوليك: موجودة رغم الفوائد

حمض الفوليك هو الهيئة المصنعة مخبريًا من فيتامين ب9 والذي يعرف عادة باسم الفوليت. يأتي حمض الفوليك على شكل كبسولات أو حبوب دوائية بجرعات مختلفة. فلنتعرف فيما يلي على بعض الأضرار والمضاعفات الجانبية التي قد يسببها حمض الفوليك.

إليك قائمة بأهم الأضرار المحتملة لحمض الفوليك:

1- تفاعلات سلبية مع الأدوية

قد يتسبب تناول حمض الفوليك مع بعض أنواع الأدوية بتفاعلات سلبية، لذا يفضل تجنب حمض الفوليك أو استشارة الطبيب حول الجرعة المناسبة من حمض الفوليك في حال كان الشخص يتناول أي نوع من الأدوية، بما في ذلك:

بعض الأدوية المخصصة لعلاج النوبات التشنجية.

بعض أنواع الأدوية المخصصة لعلاج الأورام.

المضادات الحيوية المختلفة.

الأدوية التي تحتوي على الزنك.

بعض أدوية الجهاز الهضمي.

أي نوع من المكملات الغذائية، خاصة مكملات الزنك.

مساحيق البروتينات.

2- رفع فرص الإصابة ببعض الأمراض

أظهرت بعض الدراسات الأولية أن حمض الفوليك قد يرفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض كما يلي:

السرطان: قد يتسبب تناول جرعة تتراوح بين 800 ميكروغرام – 1ملليغرام من حمض الفوليك برفع فرص الإصابة بمرض السرطان.

أمراض القلب: قد يتسبب تناول حمض الفوليك مع فيتامين ب6 برفع فرص الإصابة بالنوبات القلبية، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بأمراض أو مشاكل صحية في القلب والشرايين.

3- تفاقم بعض الحالات والمشاكل الصحية

قد يسبب تناول حمض الفوليك تفاقم بعض الحالات المرضية، كما يلي:

الملاريا: إذ أن تناول حمض الفوليك مع مكملات الحديد قد يؤدي لتفاقم حالة المصابين بالمرض بشكل خطير قد ينتهي بالوفاة.

النوبات التشنجية: إذ أن تناول حمض الفوليك، لا سيما الجرعات العالية منه، قد يؤدي لزيادة النوبة التشنجية سوءًا، لا سيما لدى الأشخاص المصابين بمشاكل صحية قد تسبب الإصابة بهذه النوبات.

3- أضرار ومضاعفات أخرى

إليك قائمة بأضرار ومضاعفات جانبية أخرى شائعة قد يسببها تناول حمض الفوليك:

-غثيان.

-اكتئاب.

-اضطرابات النوم.

-طعم كريه في الفم.

-فقدان للشهية.

-نفخة وغازات.

-احمرار ودفء في البشرة.

رد فعل تحسسي قد يكون حادًا وخطيرًا، وقد يسبب ظهور الأعراض التالية: تورم الشفتين أو الحلق أو اللسان، صعوبة التنفس، طفح جلدي.

أضرار متعلقة بفرط حمض الفوليك

قد يتسبب تناول جرعات عالية نسبيًا من حمض الفوليك بمضاعفات مختلفة، مثل:

-ضعف عام.

-تعب وإرهاق.

-حيرة وارتباك.

-خدر وتنميل.

-مشاكل في التركيز والإدراك.

-إخفاء أعراض نقص فيتامين ب12، مما قد يسبب مشاكل أو تلف في الأعصاب.

كيف تستطيع تجنب أضرار حمض الفوليك؟

لخفض فرص الإصابة بأية مضاعفات جانبية أو أضرار عند تناول مكملات حمض الفوليك، يفضل اتباع النصائح التالية:

تجنب تناول حمض الفوليك في حال كنت قد أصبت برد فعل تحسسي تجاهه في وقت سابق.

تقيد بالجرعة التي ينصحك بها الطبيب ولا تتجاوزها.

تأكد من إطلاع الطبيب على تاريخك المرضي، فهذا قد يحتاج منك تعديل الجرعة أو توقيت تناولها، خاصة في حال كنت مصابًا بأي من الأمراض التالية: أمراض الكلى، فقر الدم، إدمان الكحول، الالتهابات.

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