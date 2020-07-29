أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، أن قطر ستستضيف نهائي كأس السوبر التركي.

وسيجمع نهائي كأس السوبر بين بطل كأس بنك زراعة وبطل الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.

ووقال المسئول التركي إنه تم طرح استضافة قطر لنهائي كأس السوبر التركي المنتظر إقامته في يناير/ كانون الثاني من عام 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد والأوضاع المناخية.

لكت قطر تسجل عدد إصابات مرتفع بفيروس كورونا يوميا.

وقال أوزدمير إيضا إنها ستكون فرصة للاعبين لكسب المال وللأندية للترويج لنفسها.

جدير بالذكر أن ألمانيا استضافت أول ثلاثة نهائيات لكأس السوبر التركي الذي يُلعب منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، حيث أقيمت المباريات في مدن فرانكفورت وكولونيا ودويسبورغ بألمانيا.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة كأس العالم في 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خاطب مؤخرا الاتحادات العربية الـ22ودعاها رسميا للمشاركة ببطولة كأس العرب في قطر 2021.

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