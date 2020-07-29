أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، إن 963 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) تم تسجيلها مساء الثلاثاء، إضافة إلى 15 حالة وفاة بالفيروس.

وأشار الوزير فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 227 ألفًا و982 حالة، وإجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 1280 حالة بعد تسجيل

فخر الدين كوجا أشار أيضًا إلى وجود زيادة في أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي حيث بلغت 403 حالة، لافتًا إلى أن عدد المصابين في غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1280 حالة.

كذلك لفت إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 211 ألفًا و561 حالة، بعد تسجيل تعافي 1092 حالة جديدة.

أما فيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، فقد بلغت 4 ملايين و665 ألفًا و383 تحليلًا، بعد إجراء 47 ألفًا و412 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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