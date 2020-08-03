إجلاء الآلاف في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

كاليفورنيا (زمان التركية): تتواصل عمليات الإجلاء لآلاف المواطنين بسبب اندلاع حرائق الغابات شرقي لوس أنجليس، حيث أجبرت طواقم الإغاثة على مكافحة النيران مع ارتفاع درجات حرارة الطقس بشكل كبير.
وصدرت أوامر إخلاء لحوالي 8000 شخص في أحياء جبلية ووديان وسفوح قريبة، وقالت الإدارة إنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم.
وأظهرت صور وزعتها ادارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.
وبدأت الحرائق عندما تم الإبلاغ عن حريقين متجاورين مساء الجمعة في تشيري فالي، بالقرب من مدينة بومونت على بعد 137 كيلومترا شرق وسط لوس أنجليس.
وقفزت ألسنة اللهب على طول قمم التلال، واقتربت من المنازل بينما هاجمها رجال إطفاء من الأرض والجو حيث قامت طائرات بإسقاط مياه للمساعدة في إخماد الحرائق.