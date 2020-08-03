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300 سجين طليق بعد هجوم داعش على سجن أفغاني

23:02 2020/08/03
300 سجين طليق بعد هجوم داعش على سجن أفغاني

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ننكرهار (زمان التركية): قال متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، يوم الاثنين، إن أكثر من 300 سجين لا يزالون طلقاء بعد هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على سجن في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان.

وشهد مساء الأحد اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن، استمرت حتى الاثنين، نتجت عن مقتل 29 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 50 بجروح.

وقال مسؤولون أفغان، الاثنين، إن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الهجوم الذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي على سجن في أفغانستان.

وبدأ الهجوم بتفجير سيارة ملغومة عند بوابة مدخل السجن في جلال آباد، عاصمة نانغارهار، ثم فتح عدد من المهاجمين النار على قوات الأمن الأفغانية، ولم يتضح عدد المهاجمين الذين شاركوا في القتال.

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