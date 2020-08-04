إسطنبول (زمان التركية) – سجل سعر أونصة الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا مقتربًا من 2000 دولار أمريكي، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا 477 ليرة تركية للمرة الأولى، وفقًا لتعاملات أمس الاثنين.

الخبراء والمتخصصون في الاقتصاد أكدوا أن لجوء الدول إلى طباعة المزيد من العملات للتعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى تراجع القيمة الفعلية للعملات، خاصة في تركيا التي شهدت تراجعًا في سعر صرف عملتها المحلية (الليرة التركية) أمام العملات الأجنبية، تلاه ارتفاع حاد في سعر الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر استخداما في تركيا بدء تعاملات شهر أغسطس/ آب الجاري عند مستوى 443 ليرة تركية، مقارنة بـ256.64 ليرة تركية في 5 أغسطس/ آب 2019، بينما وصل في تعامل أمس الاثنين إلى مستوى 447.1440 ليرة تركية للمرة الأولى.

ومع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بنحو 25% في ظل أزمة وباء كورونا، يتوقع الخبراء والمحللون أن يتجاوز سعر أونصة الذهب حاجز 2000 دولار.

الخبير والمحلل الاقتصادي التركي ماهفي أيلماز علق على ارتفاع أسعار الذهب، قائلًا: “لماذا ترتفع أسعار الذهب؟ الإجابة: (1) الدولار الذي يعتبر أهم احتياطي نقدي يفقد قيمته. ومع عدم العثور على عملة قوية بدلًا منه بدأ التوجه إلى الذهب. (2) التصريحات المتتالية التي تتحدث عن أن أزمة كورونا ستزداد سوءًا جعلت الناس تلجأ إلى الذهب للحفاظ على ثرواتها”.

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