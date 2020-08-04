القاهرة (زمان التركية)ــ جفاف الحلق مشكلة تتنوع أسبابها بين بسيط، وحالة صحية أكثر خطورة؛ وفي المقال التالي من موقع (كل يوم معلومة طبية) سنتعرف على أكثر الأسباب شيوعا، وأشهر الأعراض، وطرق الوقاية والعلاج.

تعتبر من أكثر الأسباب شيوعا للإصابة بجفاف الحلق:

1. حمى الكلأ (Hayfever)

تعرف أيضا باسم (حساسية الأنف) والتي تحدث كرد فعل تحسسي تجاه مثيرات داخلية أو خارجية للحساسية مثل: حبوب اللقاح العشب عث الغبار لعاب وشعر الحيوانات تناول أطعمة معينة حيث تؤدي تلك المواد المسببة للحساسية إلى دفع جهاز المناعة لأطلاق مادة الهيستامين، وتعتبر من الأعراض التي يسببها أيضا الهيستامين إلى جانب جفاف الحلق: (سيلان الأنف، السعال، حكة الجلد أو الفم أو العين).

– طرق علاج حمى الكلأ:

تعتبر من الطرق العلاجية للحد من اعراض الحساسية:

بخاخ الأنف

قطرات ترطيب العين

حقن العلاج المناعي للحساسية

مضادات الهيستامين

الابتعاد عن الحيوانات الأليفة، والأماكن المليئة بعث الغبار غسل ملاءة الفراش أسبوعيا بالماء الساخن

2. فم مفتوح أثناء النوم

إذا نام الشخص تاركا فمه مفتوح اثناء النوم، فإنه يبدأ في التنفس عبر الفم بدلا من الأنف، وهو ما يؤدي إلى دخول الهواء إلى الفم. مما يسبب جفاف اللعاب، وبالتالي جفاف الحلق عند الاستيقاظ، ومن الأعراض:

رائحة فم كريهة

الشخير

التعب أثناء النهار

طرق العلاج:

بخاخات كورتيكوستيرويد للأنف

مضادات الهيستامين

استخدام الشرائط الأنفية والتي تساعد في التنفس عبر الأنف بسهولة

3. مشاكل الغدد اللعابية

قد يؤدي انسداد أو ضيق قنوات الغدة في إعاقة تدفق اللعاب، ويعتبر من اعراضه جفاف الحلق، وألم في الوجه أو الفم، ومزاق سيء بالفم.

علاج مشاكل الغدد اللعابية:

الفحص الطبي من أجل الوقوف على الأسباب

تناول الكثير من السوائل على مدار اليوم

الحفاظ على نظافة الفم

مضغ العلكة للمساعدة على إفراز اللعاب

4. نزلات البرد

قد يكون من أعراض نزلات البرد، أو الأنفلونزا، جفاف والتهاب الفم والحلق. هذا بالإضافة إلى عدة أعراض أخرى من بينها: السعال العطس سيلان الأنف آلام في الجسم الحمى

علاج نزلات البرد:

تعتبر من الطرق التي تساعد على تخفيف الأعراض:

الحصول على قسط من الراحة

شرب مزيد من السوائل

الغرغرة بالماء المالح،

التخفيف التهابات الحلق الجاف

5. الجفاف

عندما يعاني الشخص من الجفاف نتيجة لفقدان نسبة كبيرة من الماء، فقد يصاب الحلق أيضا بالجفاف كنتيجة لعدم إنتاج الجسم للقدر الكافي من اللعاب، والذي يساعد على ترطيب الفم والحلق. مما يؤدي إلى احتقان الفم والحلق، ومن أعراضه أيضا: جفاف الحلق قلة التبول، مع لون أغمق الإعياء الدوخة الشعور بالعطش الشديد.

طرق علاج الجفاف:

شرب المزيد من السوائل وخاصة الماء.

الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة.

-يعتبر المتوسط الجيد لتناول السوائل يوميا 15.5 كوب من السوائل للرجال، و 11.5 كوب من السوائل للنساء-

6. مرض كريات الدم البيضاء (Mononucleosis)

يطلق عليها أيضا داء كثرة الوحيدات العدوائي. حيث ينتقل الفيروس المسبب لذلك وهو عادة فيروس (Epstein-Barr) من خلال اللعاب أو العطس أو السعال أو من خلال مشاركة الأدوات مع شخص مصاب. ومن أعراضه: جفاف والتهاب الحلق الحمى تورم اللوزتين الصداع الطفح الجلدي تضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة والإبطين

علاج داء كريات الدم البيضاء:

للمساعدة في تخفيف اعراض داء كثرة الوحيدات فعليك بالأتي:

الحصول على قسط من الراحة.

الغرغرة بالماء المالح.

تناول الإيبوبروفين (ibuprofen) أو الأسيتامينوفين (acetaminophen) لتقليل الحمى، والألم.

7. التهاب الحلق

قد تكون من اعراض التهاب الحلق، جفاف الحلق. وهى عدوى تسببها بكتيريا العقدية المقيحة (Streptococcus pyogenes).

ومن الاعراض الأخرى لالتهاب الحلق: الغثيان والقيء الطفح الجلدي ألم في الجسم تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة تورم اللوزتين مع وجود بقع بيضاء أو حمراء

علاج التهاب الحلق:

الغرغرة بالماء الدافىء والملح. ت

ناول المسكنات.

استخدام البخاخات التي تعمل على ترطيب الفم.

8. ارتجاع المريء (Acid reflux)

قد يكون من اعراض ارتجاع المريء، جفاف الحلق. حيث يتسبب الحمض الصاعد من المعدة إلى أنبوب الطعام في احداث جفاف وحرقان بالحلق إلى جانب أعراض اخرى مثل: السعال الجاف التجشؤ صعوبة البلع.

– طرق علاج ارتجاع المريء:

تعتبر من الوسائل المساعدة لتخفيف اعراض ارتجاع المريء وجفاف الحلق: مضادات الحموضة مثل دواء مالوكس، وميلانتا مثبطات إفراز حمض المعدة تناول نسب قليلة من الطعام تجنب التدخين الحفاظ على وزن صحي.

9. جفاف الحلق وداء السكري

قد تشمل الأعراض عندما يؤثر داء السكري على الجهاز الهضمي جفاف الحلق، وصعوبة في البلع، وانتفاخ، وتقيؤ، وإسهال أو إمساك.

طرق العلاج:

ضبط مستوى السكر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تناول المزيد من السوائل وخاصة الماء بكميات معتدلة اثناء اليوم تنظيف الأسنان بشكل مستمر تناول علكة خالية من السكر مثل لبان الذكر

1.علاج جفاف الحلق بالوصفات الطبيعية

العسل مع الشاي يحتوي العسل على مضادات للبكتيريا، والتي تساعد في علاج السعال، وجفاف الحلق.

لذا فبإمكانك شرب الشاي الدافىء مع معلقة من العسل لتهدئة الحلق.

2. غرغرة بالماء المالح يساعد الملح على سحب الرطوبة من الأنسجة المحيطة بالحلق، وبالتالي تهدئة الألم، ومنع نمو البكتيريا.

كل ما عليك هو إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، واستخدمه في الغرغرة لمدة تتراوح مابين 30 إلى 60 ثانية، كرر الأمر مرتين يوميا للحصول على نتائج سريعة.

3. شاي أعشاب الهيل الأخضر والقرنفل حيث تعتبر تلك الأعشاب غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في علاج ألم الحلق.

4. حليب الكركم يعتبر حليب الكركم علاج فعال لالتهابات وجفاف الحلق، ومعظم أنواع السعال. كما انه يستخدم لتعزيز المناعة، ويمكنك تحضيره عن طريق: سلق الثوم في كوب من الحليب الدافئ إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم

5. بذور الحلبة تشتهر الحلبة بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية، وخاصة مشاكل الحلق. أضف بذور الحلبة إلى الماء، واتركه يغلي حتى يتغير اللون، ثم اتركه يبرد. والان استخدمه للغرغرة بمعدل مرتين يوميا

6. شاي الزعتر يستخدم زيت الزعتر الطيار (Thyme essential oil) كعلاج طبيعي للسعال، والتهاب وجفاف الحلق، وتخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد.

7. علاج انسداد الانف بالبخار فعلاج انسداد الانف سوف يساعدك على تجنب اللجوء للتنفس عبر الفم مما يؤدي إلى جفاف الحلق. لذا فالعلاج بالبخار يعتبر اختيار جيد لتنظيف الممرات الأنفية، وتسهيل عملية التنفس الطبيعي.

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