أنقرة (زمان التركية) – أكد صحفي تركي الأنباء المتداولة حول انشقاقات قد يشهدها حزب الشعب الجمهوري، يقودها المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه، وأنه سيؤسس حزبا جديدًا من رحم حزب المعارضة الرئيس في تركيا.

الكاتب الصحفي من صحيفة “سوزجو” سايجي أوزتورك قال اليوم الثلاثاء إن محرم إنجه أكد أنه سيؤسس حزبًا جديدًا.

وأفاد الكاتب أنه سأل محرم إنجه هذا الموضوع، عن طريق شخصية قريبة منه، رفض الكشف عن اسمها، ناقلاً عنه قوله: “سأعلن استقالتي من حزب الشعب الجمهوري لأسس حزبًا جديدًا مع وجوه جديدة؛ لأنني لست مرتاحًا من مسار تركيا، بالإضافة إلى استيائي من مسار كل من الحزب الحاكم والمعارضة وحزبي الحالي”.

وقال إن إينجه قال إن تركيا تراجعت كثيرًا خلال العقدين الأخيرين عما سماه “القيم الجمهورية”، في إشارة منه إلى ابتعاد البلاد من “المبادئ الكمالية” التي وضعها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

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وكان نائب حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه، قال أمس الإثنين تعليقًا على مزاعم انفصاله من حزبه الحالي وتأسيس حزب جديد: “عند اتخاذي قرارًا في هذا الصدد لأجل مصلحة البلاد فإنني سأعلنه بنفسي. أتمنى للجميع عيدا مباركا”.

وتأتي هذه المعلومات عقب فوز كليجدار أوغلو الشهر الماضي برئاسة رئيس حزب الشعب الجمهوري للمرة السادسة.

يشار إلى أن محرم إنجى كان قد ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران 2018، أمام مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان، وحصل في الجولة الأولى من التصويت على 30.5% صوتًا.

والعام الماضي أثيرت مزاعم حول دعم تلقاه محرم إنجي من الرئيس أردوغان لتنحية رئيس حزب الشعب الجمهوري الحالي كمال كليجدار أوغلو، لكنه نفى ذلك.

يذكر أن تركيا شهدت في الفترة الأخيرة تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة أنشق قادتها عن أحزابهم الرئيسة، آخرهما حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم بعد انشقاق أحمد داود أوغلو وعلي باباجان عن العدالة والتنمية، وسبقتهم ميرال أكشنار بتأسيس حزب الخير بعد انشقاقها عن حزب الحركة القومية.

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