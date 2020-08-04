أنقرة (زمان التركية) – تفاخر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارناك بالبدء في إنتاج أصفاد إلكترونية محلية الصنع، باعتبارها أولى ثمرات التعاون ضمن مشروعات التعاون الصناعي (SİP).

أوضح الوزير أن الأصفاد الجديدة محلية الصنع سيتم إنتاجها بشكل فعلي في تركيا اعتبارًا من مطلع العام المقبل، قائلًا: “بعد الآن سنتمكن من استخدام هذا المنتج دون الحاجة لأحد. هناك طلبات من الخارج على شراء هذا المنتج”.

تصريحات فارناك جاءت خلال زيارته لشركة “Ortem” الواقعة في وادي العلوم والتي تنتج هذا النوع الجديد من الأصفاد لصالح المقاول الرئيس للمشروع شركة هندسة التكنولوجيا الدفاعية والتجارة (STM).

فارناك أوضح أن هذا النوع من الأصفاد الإلكترونية تستخدم في تركيا لمتابعة ومراقبة المتهمين المطبق عليهم نظام الإفراج المشروط، مشيرًا إلى أن الأصفاد الإلكترونية التي كانت تستخدم في السابق كان يتم استيرادها من شركة إسرائيلية طوال السنوات الماضية.

وأشار فارناك إلى أن تسليم المنتجات الأولى من هذا الطراز سيتم خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، قائلًا: “اعتبارًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سيتم الانتقال إلى المنتج المحلي، بدلًا من المنتج الأجنبي. نريد أن نسرع وتيرة حملة التصنيع المحلي في تركيا من خلال التعاون بين وزارتنا والوزارات الأخرى. هذه الأصفاد الإلكترونية هي أجمل ثمار هذا التعاون”.

يشار إلى أن وزير العدل عبد الحميد جول، كان قد صرَّح قبل أسبوعين أن تركيا أصبحت تضم 355 سجنًا ومعتقلًا اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لافتًا إلى أنه قد تم إنشاء 94 سجنًا جديدًا في السنوات الخمس الأخيرة.

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