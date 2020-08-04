أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا منذ عام 2015 معدلات استيراد القمح من اليونان، التي تشهد علاقاتها الخارجية معها توترات متزايدة خلال الآونة الأخيرة، بمعدل بلغ 632 في المئة.

وتتصدر اليونان قائمة أكثر الدول التي ارتفعت صادراتها من القمح إلى تركيا.

عشر المساحة الزراعية لتركيا

ويبلغ إجمالي المساحة الزراعية لليونان 2.3 مليون هكتار في حين يبلغ إجمالي المساحة الزراعية لتركيا 23 مليون هكتار. وعلى الرغم من هذا تتزايد باستمرار إنتاجية اليونان من القمح بفضل الاهتمام الذي توليه السلطات للزراعة الحديثة والتعاونيات.

وخلال السنوات الخمسة الماضية ارتفعت واردات تركيا من القمح من اليونان ولتوانيا بنحو 599.9 في المئة كما ارتفعت وارداتها من كازخستان بنحو 445.9 في المئة.

وفي عام 2019 أصبحت تركيا أكبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات بلغ 2.3 مليار دولار.

وتعمل السلطات التركية على تبرير استيراداها المتزايد بقولها إنها تصدر المعكرونة والدقيق وتستورد القمح من أجل الإنتاج.

من جانبه أفاد الكاتب المعني بالشؤون الزراعية، علي أكبر يلدرم، أن تصريحات الحكومة التركية بهذا الصدد غير صحيحة وأن مساحة زراعة القمح داخل تركيا تتضاءل بسبب الهجرة وعجز المزارعين عن تحقيق الربح موضحا أن نحو 4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في تركيا خالية وغير مزروعة بالوقت الراهن.

وأضاف يلدرم أن القمح هو أول منتج توقفت روسيا، التي تعد أكثر المنتجين له، عن تصديره بالتزامن مع اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد وبدأت في انتاج الدقيق قائلا: “كيف سنحافظ على هذه الصناعة؟ السياسات المعتمدة على الاستيراد هي أكبر خطر يهدد قطاع الزراعة في تركيا”.

هذا وذكر يلدرم أن انتاج تركيا للقمح قابل للزيادة بنسبة كبيرة من خلال تقديم دعم للمزارعين في مدن محددة لإنتاج القمح أيضا خلال فصل الخريف.

وكان مكتب المحاصيل الزراعية التركي طرح في أبريل/ نيسان الماضي مناقصات دولية لشراء 250 ألف طن من القمح لإنتاج الخبز بشكل عاجل، وفق المعلومات الواردة عن مصادر تجارية أوروبية.

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019 ارتفعت واردات تركيا من القمح بنحو 53 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وحطمت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال فترة حكمها طيلة 18 عامًا الرقم القياسي لتاريخ الجمهورية من خلال إنفاقها مبلغ 14 مليار و100 مليون دولار لاستيراد 52 مليون و 250 ألف طن من القمح.

وكشفت المعطيات أن 73 مليار و411 مليون ليرة تركية مدفوعة لاستيراد القمح خلال فترة حزب العدالة والتنمية فقط تعادل 73 مليار 891 مليون ليرة دعم زراعي مُقدم للمنتجين بين 2014-2019.

كان متوسط سعر الطن من الناتج المحلي في موسم الحصاد من عام 2018 يتراوح ما بين 800 إلى 900 ليرة؛ في حين بلغ سعر الطن المستورد من خارج تركيا عبر مجلس المحاصيل والحبوب التركي ما بين 1300 إلى 1350 ليرة.

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