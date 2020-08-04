باكو (زمان التركية)ــ قالت وزارة الدفاع في أذريجان إن قيمة التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية تجاوز 213 ألف دولار أمريكي.

وقال الوزارة إن رصيد صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ في الأول من أغسطس/ آب الحالي 112 مليون و 759 ألف و 65ر464 مانات (213 ألف و 88ر577 دولار أمريكي).

وتأسس صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية سنة 2002 ويستقبل التبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.

والجيش الأذري في حالة استعداد حاليا على إثر تصاعد الهجمات العسكرية الأرمينية منذ الشهر الماضي.

وهناك مناورات عسكرية مشتركة حاليا بين القوات التركية والقوات الأذرية، ووصلت قبل يومين مقاتلات إف-16 التركية إلى أذربيجان للمشاركة.

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