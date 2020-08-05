إسطنبول (زمان التركية) – طالب خبراء وعلماء الزلازل في تركيا باتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لوقوع زلزل عنيف.

جاء ذلك تعليقا على وقوع زلزال أمس الثلاثاء بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ملاطيا تبعه هزتان ارتداديتان بقوة 4.4 و4.8.

وفي تغريدة على تويتر، قال عالم الزلازل البروفيسو جورو: “لقد حدث زلزال بقوة أكثر من 5 درجات في ملاطيا. إذا تتذكرون فقد قُلت إنه بعد زلزال ألازيغ أن خط تصدعات شرق الأناضول بدأ يشهد تحركات جديدة، وتوقعت أن تنتقل الاهتزازات من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. وبهذا الزلزال وصلت التصدعات في شرق الأناضول إلى حدود بلدتي تشاليك هان وأركاناك. يجب الانتباه لذلك، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة. لا نعرف التوقيت”.

فيما أوضح البروفيسور شكري أرصوي أيضًا أن الكسور في الطبقات الأرضية وصلت حتى مدينة بوتورج، قائلًا: “لقد قلنا إن هناك توترات في الطبقات تجاه الغرب. الزلازل في تلك المنطقة هي زلازل جديدة، ولا يمكننا أن ننظر إليها على أنها هزات ارتدادية. يجب ألا يكون المواطنون داخل منازل متصدعة. عليهم الاستماع للتصريحات التي ستصدر عن المسؤولين”.

البروفيسور أوكان تويسوز أشار إلى أن الزلزال الذي شهدته مدينة ملاطيا وقع على أطراف منطقة حدوث زلزال مدينة ألازيغ في يناير/ كانون الثاني الماضي، قائلًا: “يمكن اعتبار هذا الزلزال كهزة ارتدادية لزلزال 24 يناير/ كانون الثاني الماضي. ولكن هل سيحدث زلزال أكثر قوة؟ هذه التصدعات الموجودة قد تُحدث زلزالًا كبيرًا مستقبلًا، ولكن نقول منذ سنوات طويلة إنه من الضروري أن تكون المنطقة مستعدة لزلزال كبير منتظر”.

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