إسطنبول (زمان التركية) – توقعت دراسة حدوث انكماش في إجمالي الدخل القومي بنسبة 7.5% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة باهتشه شهير (BETAM) في تركيا، حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تشير الأرقام إلى وجود تراجع حاد في مؤشرات الاستهلاك، باستثناء الزيادات التي حدثت في تمويلات المستهلكين والتمويلات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام نفسه.

التقرير أوضح أن المثال الأبرز على الانكماش يظهر في السلع المعمرة بنسبة 38.4%، وفي السلع الاستهلاكية بنسبة 26.6%، بينما سجل الانكماش في السلع الاستهلاكية المستوردة نحو 29.8%.

وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي للمنتجات الفرعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيتراجع بنسبة 26.3%، ولفتت إلى أن نسبة استخدام سعة الطاقة الاستيعابية للمنتجات الاستثمارية ستشهد انكماشًا بنسبة 19.4%.

وتوقع مركز (BETAM) حدوث انكماش في الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 27.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ستنكمش الواردات بنسبة 19.7%.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كانت مؤسسة السياسات الاقتصادية في تركيا توقعت في نتائج دراسة تناولت النتائج الاقتصادية السلبية المحتملة لاستمرار أزمة فيروس كورونا، تراجع إجمالي الناتج المحلي نحو 40 في المئة في حال استمرار آثار الأزمة لمدة عام وتراجعه بنحو 20 في المئة في حال استمرارها لمدة 6 أشهر.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.

وتوقعت وكالة ستاندز أند بورز للتصنيف الائتماني تسجيل معدلات تضخم هذا العام 10.6%، وأن تسجل البطالة هذا العام 14.3%.

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