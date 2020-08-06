أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الخميس قفزة كبيرة وارتفع إلى 7.27.

وتتراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بشكل سريع. وكان الدولار قد سجل بالأمس 7 ليرات ليواصل ارتفاعه اليوم صباحا مسجلا 7.1041 ليرة اعتبارا من الساعة ثم بلغ ظهر اليوم 7.27 ليرات.

ويعيش مستثمرو الذهب حالة من الفرحة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة وتجاوز سعر اونصة الذهب الألفي دولار لأول مرة في التاريخ.

وفي السوق المغطى بمدينة إسطنبول ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 466.2 ليرة، بينما بلغ سعر الربع ليرة الذهبية 763 ليرة والليرة الذهبية 3 آلاف و85 ليرة والنصف ليرة الذهبية 1528.7 ليرة.

وبلغ سعر أونصة الفضية 27.5 دولار، بينما بلغ الفضة عيار 925 نحو 5.81 ليرة والفضة عيار 958 نحو 6.02 ليرة والفضة عيار 999 نحو 6.29 ليرة.

صدمة سوق لندن للأوراق المالية تعصف بالليرة

يُذكر أن يوم الثلاثاء الماضي ارتفع سعر فائدة ليوم واحد على الليرة التركية داخل سوق لندن للأوراق المالية متجاوزا 1000 في المئة. وبالأمس تراجع سعر الفائدة، حيث بلغ سعر الفائدة ليوم واحد على الليرة التركية 11.7 في المئة في الأسواق الخارجية.

وتسبب ارتفاع سعر الفائدة ليوم واحد على الليرة التركية في تسريع وتيرة بيع المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات داخل بورصة إسطنبول لمواجهتهم صعوبات في توفير الليرة.

واليوم استهل مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات اليوم مرتفعا وذلك بعد أربعة أيام من التراجعات المتتالية، غير أن المؤشر يتحرك أفقيا صوب الإغلاق.

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