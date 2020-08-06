إسطنبول (زمان التركية) – علَّقت الفنانة التركية مريم أوزارلي الشهيرة بدور السلطانة هويام في مسلسل حريم السلطان، على الحادث المأسوي الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، نتيجة انفجار شديد في مرفأ بيروت.

مريم أوزارلي أعربت عن حزنها وتضامنها مع الشعب اللبناني بعد الحادث الأليم، ونشرت صورة جوية لمدينة لبنان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلَّقت عليها قائلة: “أصلي لبلدي الحبيب لبنان ولجميع العائلات والاصدقاء هناك…أنتم في صلواتي”.

وكانت مريم أوزارلي كشفت أنها ترغب في الإقامة بشكل دائم في دولة عربية ربما تكون مصر أو لبنان أو الإمارات.

يشار إلى أن مدينة بيروت اللبنانية شهدت انفجارًا مروعًا أول أمس الثلاثاء، أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من المدنية، فضلًا عن تقديرات أولية للخسائر بنحو 10-15 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية، حسب تصريحات محافظ المدينة. بالإضافة إلى سقوط أكثر من 100 قتيل و4000 جريح، مع استمرار أعمال الإغاثة للبحث عن المفقودين.

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