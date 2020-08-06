عمان (زمان التركية)ــ يمكن اللجوء إلى العسل في علاج التهاب المسالك البولية، وسنتعرف من خلال المقال التالي من موقع (ويب طب) على كافة التفاصيل:

يعرف التهاب المسالك البولية بأنه عدوى شائعة تحدث عندما تدخل البكتيريا -غالبًا من الجلد أو المستقيم- إلى مجرى البول وتصيب المسالك البولية.

يمكن للالتهابات أن تؤثر على العديد من أجزاء من المسالك البولية، ولكنه النوع أكثر شيوعًا في تأثيره على المثانة.

يعد التهاب المسالك البولية من العدوى التي تصيب النساء والفتيات أكثر من الرجال، نتيجة لأن مجرى البول يكون أقصر وأقرب إلى المستقيم، مما يسهل دخول البكتيريا إلى المسالك البولية.

اعتاد الطب التقليدي على استخدام علاج التهاب المسالك البولية بالعسل، للتخفيف من أعراض هذه الحالة الصحية.

فعالية علاج التهاب المسالك البولية بالعسل

يحتوي عسل النحل على حوالي مئتي مادة، بما في ذلك الأحماض الأمينية، والفيتامينات، والمعادن، والإنزيمات، لكنها تحتوي في المقام الأول على السكر والماء، التي تمثل المكونات الرئيسية للكربوهيدرات.

يظهر العامل المضاد للبكتيريا المحتمل في العسل، اثارًا مثبطة تجاه ما يقارب من 60 نوعًا من البكتيريا التي تسبب العدوى في جسمك، بما في ذلك البكتيريا الهوائية واللاهوائية، والبكتيريا إيجابية الجرام وسالبة الجرام، والمسببة لالتهابات المسالك البولية.

هناك عوامل عدة مسؤولة عن النشاط المضاد للميكروبات في العسل، من بينها ارتفاع مستوى السكر الذي يعيق النمو الميكروبي، ويعزز الشفاء.

أظهرت دراسة أجريت على ست عينات من العسل، أنه يمكن أن يكون نحل العسل الجزائري بديلاً واعدًا، قد يحل محل المضادات الحيوية المستخدمة في علاج التهاب المسالك البولية عند النساء الحوامل.

بالتالي قد يعد علاج التهاب المسالك البولية بالعسل امنًا لكن يجب استشارة الطبيب قبل علاج التهاب المسالك البولية بالعسل، فقد تتطلب الحالة علاجات دوائية قوية.

علاج التهاب المسالك البولية بالعسل

عندما تدمج خل التفاح، مع عصير الليمون، والعسل ، يساعد هذا على علاج التهاب المسالك البولية، إذ يمنع العسل أي بكتيريا تسبب التهاب المسالك البولية.

إليك وصفة علاج التهاب المسالك البولية بالعسل:

المكونات

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة العسل.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

اتبع هذه الخطوات لتحصل على الوصفة الصحيحة لعلاج التهاب المسالك البولية بالعسل. التي تتمثل فيما يلي:

أضف عصير الليمون والعسل وخل التفاح، إلى كوب من الماء.

اخلط المزيج جيدًا، حتى تحصل على قوام موحد.

اشرب المحلول مرة واحدة يوميًا بعد الإفطار.

كرر العملية بانتظام لمدة أسبوع أو حتى التهاب المسالك البولية.

متى عليك القلق ؟

في حال جربت علاج التهاب المسالك البولية بالعسل ولم يفلح، ولاحظت وجود علامات وأعراض التهاب المسالك البولية الشديدة، التي قد تتضمن ما يلي:

زيادة عدد مرات التبول.

ألم أو حرقة عند التبول.

ارتفاع درجة الحرارة.

تقلصات في المنطقة المحيطة بالبطن والفخذ.

تغير في رائحة أو لون البول.

بول غائم، أو دموي.

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