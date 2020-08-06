إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “Artıbir” للدراسات والأبحاث أن حزب العدالة والتنمية قد يحصل على 34.2% فقط من الأصوات في حالة عقدت انتخابات مبكرة.

الدراسة كشفت أن 32% من المشاركين في استطلاع الرأي يرون أن الاقتصاد يتصدر قائمة الأزمات والمشكلات الأهم التي تواجه تركيا، بينما يرى 18.4% أن أزمة فيروس كورونا هي الأزمة الأكبر التي تواجه البلاد، وجاءت في المرتبة الثالثة أزمة التعليم بنسبة 15.6% من المشاركين، أما المركز الرابع والخامس فقط كان من نصيب البطالة والإرهاب.

كما لفتت الدراسة إلى أن المؤسسة العسكرية متمثلة في القوات المسلحة التركية هي الأكثر ثقة بالنسبة لـ35.8% من المواطنين الأتراك، إلا أن هذه النسبة تعتبر تراجعًا عن النسب التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

أما عن مدى ثقة الأتراك في رئاسة الجمهورية التي يتربع على عرشها رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، فقد بلغت نسبة الثقة بها 25.4% فقط، أي أن 3 من بين كل 4 أشخاص لا يثقون في رئاسة الجمهورية.

يذكر أن تركيا شهدت في العقود الماضية عدة انقلابات عسكرية قادها الجيش، آخرها محاولة انقلاب عام 2016، التي عمل أردوغان على إثرها على تصفيىة القيادات العسكرية البارزة فيه وأعاد تصميم القوات المسلحة وفق الموالين له.

وفيما يتعلق بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد للعبادة، أكد 49% أنهم يرون أنه قرار صحيح، بينما أكد 48% أنهم لا يرون هذا القرار صحيحًا.

أما عن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد أوضح 21.8% من المشاركين في الدراسة أن حكومة حزب العدالة والتنمية ناجحة في مواجهة الوباء، بينما يرى 35.3% أنا فاشلة في إدارة الأزمة.