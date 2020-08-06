أنقرة (زمان التركية)ــ مع وقوع الحادث المأسوي الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، أول أمس الثلاثاء، نتيجة انفجار ضخم اسفر عن سقوط 135 قتيلا ونحو 5000 جريح ، بدأت الأنظار تتجه إلى الدول الصديقة لتقديم المساعدات للدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن تعازيه للبنان بضحايا الانفجار، مؤكدًا أن تركيا ستقف بجانب الشعب اللبناني، وأجرى اتصالًا بنظيره اللبناني ميشال عون لعرض المساعدة على لبنان.

وفي اليوم التالي من الانفجار، أمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي أن تركيا أرسلت مستشفى ميداني ومساعدات طبية إلى بيروت بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية أردوغان، مشيرًا إلى أن تركيا أرسلت أيضًا فرقًا للبحث والإنقاذ تابعة لهيئة الكوارث والطوارئ.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، إرسالها فريقًا إغاثيًا إلى بيروت لإغاثة ومساعدة سكان المنطقة المنكوبة، مشيرة إلى فريقها سيعمل بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني.

وقالت وكالة الأناضول، إن المساعدات والمستلزمات المقدمة من قبل وزارة الصحة وإدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” والهلال الأحمر، تم تحميلها على طائرة شحن عسكرية من طراز (A 400M)، في مطار “أسانبوغا” بأنقرة.

كما أرسل الهلال الأحمر 3 أفراد وفريقا للبحث والإنقاذ ومستلزمات صحية ومساعدات إنسانية، عبر الطائرة التي أقلعت من أنقرة.

وكشف وزير السياحة والثقافة التركي، محمد نوري أرصوي، أمس أن عن تجهيز نحو 400 طن من القمح وإرسالهم إلى لبنان عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”.

وأوضح الوزير في تغريدة على تويتر أن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت تسبب بتدمير معظم صوامع القمح في المرفأ، وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه بتقديم نحو 400 طن من القمح إلى لبنان بهدف تضميد جراحه.

يشار إلى أن تقارير لبنانية تحدثت الشهر الماضي عن أن تركيا تسعى لفرض نفوذها لبنان خاصة في طرابلس وشمال البلاد عبر آليات متعددة ما بين اقتصادية واستخباراتية وطائفية، حيث تهدف أنقرة بشكل أكبر للسيطرة على الطائفة السنية في البلاد.

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