استقالة المبعوث الأممي إلى إيران

وأوضح بومبيو أن إليوت أبرامز، الذي كان شخصية رئيسية إبان حرب العراق، سيحل مكان براين هوك، مع الحفاظ على مهامه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا.

وأضاف في بيان، أن هوك “كان الشخص الذي أعتمد عليه بشأن إيران، منذ أكثر من عامين، وقد حقق نتائج تاريخية”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان هوك قد شغل منصب مدير التخطيط السياسي في الوزارة في عهد وزير خارجية دونالد ترامب الأول، ريكس تيرلسون. وبعد طرد تيلرسون، عين بومبيو هوك في منصب مبعوث أمريكا إلى إيران.