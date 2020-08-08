إدلب (زمان التركية)ــ وصلت تعزيزات عسكرية للمسلحين السوريين المدعومين من تركيا بمنطقة جبل الزاوية جنوب إدلب التي تنتشر فيها أيضا قوات تركية، سبقتها تحركات للجيش الحكومي السوري وفق ما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، إن عشرات الآليات إلى وصلت محاور التماس، صباح اليوم السبت، مع انتشار واسع ومكثف للقوات التركية ضمن بلدات وقرى عدة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، توجه أرتال عسكرية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، إلى مواقع جديدة في محيط كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور في ريف إدلب الجنوبي.

وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، من خلال قمة موسكو التي قبل فيها الرئيس أردوغان بتسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة على طريق الدولي M4 بعدما أوقعت هجمات الجيش السوري قتلى في صفوف القوات التركية وباتت عدد من نقاط المراقبة التركية محاصرة.

ويتوقع مراقبون قرب انهيار اتفاق موسكو ومهاجمة الجيش السوري إدلب للسيطرة على آخر معاقل المعارضة، إذ قد تتملص روسيا التي تشارك قواتها بهجمات متقطعة على إدلب، من الاتفاق بحجة عدم تطبيق تكريا كافة بنوده.

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