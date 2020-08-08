نيوقوسيا (زمان التركية)ـــ أبدت السلطات في شمال قبرص “التركية” غير المعترف بها دوليا، رفضا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين مصر واليونان، واعتبرت أن الهدف منها القضاء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة طرابلس وتركيا.

وقال أرسين تتار، المعين من قبل تركيا كرئيس وزراء في شمال قبرص، الجمعة، إن الاتفاقية بين اليونان ومصر تأتي “بهدف القضاء على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط”.

أضاف “لكن يجب على هاتين الدولتين معرفة أن تركيا وشمال قبرص لن تتغاضيا عن انتهاك حقوقهما شرقي المتوسط”.

ولفت إلى أن تركيا لا تعترف بالاتفاق الجديد وتعتبره باطلا، داعيا اليونان ومصر لتلقي الرسالة المناسبة من ذلك، وعدم التطاول على حقوق تركيا.

وشدد على حاجة منطقة شرقي المتوسط للتعاون والسلام، بدلا من التصعيد والنزاع، وأنه يجب من أجل ذلك “إبداء الاحترام اللازم لحقوق الآخرين، وعدم تنفيذ ألاعيب الأطراف الخارجية”.

وتقول تركيا أنها تحمي حقوق القبارصة الاتراك في شرق المتوسط، ولأجل ذلك وقع الرئيس التركي رجب اردوغان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فائز السراج، مذكرة لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في مقابل توقيع مذكرة تعاون أمني وفرت بموجبها تركيا لحكومة السراج دعما عسكريا.

والخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصف الطرفان بالتاريخية.

لكن وزارة الخارجية التركية، رفضت الاتفاقية واعتبرتها “باطلة” بالنسبة إلى أنقرة.

المتحدث باسم الخارجية المصرية قال تعليقا على ذلك “إنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله”.

وأمس الجمعة قال الرئيس أردوغان ردا على الاتفاقية إن بلاده استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط بعد أن علقتها استجابة لطلب ألماني.

قانونيا: اتفاقيات الترسيم البحري بين اليونان ودول المتوسط تجعل تنقيب #تركيا عن النفط غير شرعي ورفض حكومة ليبيا الترسيم مع اليونان عير مبرر

عمليا: تركيا لن تتخلى عن التنقيب بظل استيراد أكثر من 90% من النفط والتحجج بحقوق القبارصة الأتراك

لكن ينتظرها عقوبات دولية وتوتر مع أوروبا pic.twitter.com/sL4EDEDoyJ — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) August 7, 2020

يشار إلى أنه عقب انقلاب 1974 العسكري الذي شهدته جزيرة قبرص، اجتاحت تركيا عسكريا الجزء الشمالي من جزيرة قبرص عام 1975 ولا تزال مسيطرة عليها إلى يومنا. وجنوب قبرص جمهورية معترف بها دوليا بينما فشلت تركيا في الحصول على اعتراف بجمهورية شمال قبرص التي أسستها هناك.

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