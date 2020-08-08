(زمان التركية)ــ توفيت زوجة السفير هولندا في لبنان، متأثرة بجراحها إثر انفجار مرفأ بيروت.

وزارة الخارجية الهولندية، قالت السبت، إن هيدويج والتمانز موليير،زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت.

وقالت الوزارة، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى ننقل نبأ وفاة زميلتنا هيدويج والتمانز موليير (56 عاما) متأثرة بالجروح التي أصيب بها في الانفجار الهائل بيروت، الثلاثاء”.

وأوضح البيان أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت‮.‬

وأسفر انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، عن أكثر من 150 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية.

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