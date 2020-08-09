بروكسل (زمان التركية) – يجهز الاتحاد الأوربي إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا، لمناقشتها مع الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، وفق مسئولة أوروبية.

الناطقة باسم مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، قالت أمس السبت، أن هناك تحركات تركية تقلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في شرق المتوسط، الأمر الذي ينعكس على توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد.

وذكرت في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يحضر مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية ضد تركيا لعرضها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في برلين قبل نهاية الشهر الجاري. وفق صحيفة الشروق المصرية.

وقالت المسئولة إن هذه الإجراءات ستكون رد فعل أوروبي على التحركات التركية غير القانونية وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا بناء على طلب قبرص.

وأشارت مصرالي إلى أن التحركات التركية أحادية الجانب، لا سيما في شرق الأوسط تتعارض بوضح مع المصالح الأوروبية والحقوق القانونية للدول الأعضاء كما أنها تتعارض مع القانون الدولي وعلى تركيا أن توقف هذه التحركات فورًا.

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