أنقرة (زمان التركية) – عقد الأولبياد الثقافي الدولي -الذي يعتبر امتدادا لمهرحان اللغة التركية الدولي الذي كان يقام سنويا في تركيا-، في رومانيا هذا العام وشارك فيه الطلاب الدارسون في المدارس التي افتتحتها حركة الخدمة في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا العام انعقد المهرجان بمشاركة 55 طالبا من 14 دولة، وحضره الجمهور عبر الإنترنت حيث استمتع المشاهدون بالاستعراضات الموسيقية للطلاب المشاركين التي قدموا من خلالها رسائل تحض على تقدير واحترام الإنسان والصداقة والقيم الأخلاقية.

وخلال الفعالية التي تم عرضها على قناة رومانيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت تركيا أدى الطلاب المشاركون من أربع قارات استعراضات باللغة التركية ولغتهم الأم، كما قدمت الفرق الشعبية من رومانيا ومولدوفا رقصات شعبية مستوحاة من ثقافاتهم.

مشاريع احترام القيم

ولم يغفل الطلاب المشاركون في المهرجان تقديم رسالة اجتماعية بجانب العروض التي قدموها، فخلال أحد المشاريع قام الطلاب الرومانيون بتقديم الرموز الثقافية لبلدهم بينما قاموا خلال مشروع آخر بتقديم ثلاثة نماذج مختلفة للعمل الخيري برفقة أغنية مشهورة.

طلاب أجانب يلقون أغنية رومانية

وشهد المهرجان أيضا تقديم طلاب من خمس دول مختلفة أحد المقطوعات الرومانية المشهورة.

وأضفت المنشودات التركية المجمعة من دول البلقان والأعمال الفنية عن المقاطعات الرومانية المختلفة أجواء من البهجة.

تقديم مذيعة التلفزيون الحكومي للمهرجان

هذا وقدمت مذيعة التلفزيون الحكومي الروماني المهرجان الدولي. وعقب رومانيا سيواصل المهرجان الدولي للغة التركية رحلته الفنية هذه عبر فعاليات أخرى ستقام في الولايات المتحدة والقارة الأوروبية.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية منهت مهرحان اللغة التركية الدولي الذي كان يقام سنويا بتنظيم من قبل “جمعية اللغة التركية الدولية” التابعة لحركة الخدمة.