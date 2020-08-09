أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير كردية إن قوات الدرك داهمت عزاء تنشد فيه قصائد باللغة الكردية في حي ريفي ببلدة سور بولاية دياربكر جنوب شرق تركيا.

وقالت التقارير إن قوات الدرك طالبت الحضور والإمام المنشد بحي “ساتي” في بلدة سور باستخدام اللغة التركية أو العربية عوضا عن الكردية.

وكانت القصائد حول المولد النبوي باللغة الكردية.

وتشير المعلومات الواردة عن سكان الحي إلى سؤال قوات الدرك الإمام، الذي تلا القصائد باللغة الكردية، عما إن كان ينتمي لتنظيم العمال الكردستاني، مطالبين إياه باستخدام اللغة الكردية أو العربية، مما اضطره إلى التوقف ولغاء الفاعلية.

من جهة أخرى نفت ولاية ديار بكر ما نشر حول منع تلاوة القصائد الكردية في إحدى دور العزاء، وقالت إنها حكاية “خيالية”.

لكن الحكومة التركية تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.

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