أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، جارو بايلان، وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، بتدمي اقتصاد بلاده منذ تولي منصبه قبل عامين متسائلا إن كان الوزير سيتقدم باستقالته بعدما أضر بالاقتصاد أم لا.

نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، جارو بايلان، قدم كشف حساب للوزير بيرات البيرق الذي تعرض لهجوم واسع من المعارضة مع تراجع قيمة الليرة الأسبوع الماضي وتسجيل سعر صرف الدولار 7.29 ليرة.

وأوضح النائب جارو بايلان في استجواب برلماني موجه للوزير إنه منذ تعيين ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية في العاشر من يوليو/ تموز عام 2018 اتجه الاقتصاد التركي صوب انهيار حاد، قائلا: “في يوليو/ تموز من عام 2018 الذي توليتم فيه المنصب كان سعر الدولار يبلغ 4.54 ليرة وسعر اليورو 5.34 ليرة وربع الليرة الذهبية 304 ليرة، لكن هذا الأسبوع ارتفع سعر الدولار إلى 7.30 ليرة وسعر اليورو إلى 8.70 ليرة والربع ليرة الذهبية إلى 800 ليرة. فقدت نقودنا قيمتها”.

أضاف البرلماني “عندما توليتم المنصب كان بإمكان الحد الأدنى للأجور شراء خمسة من الربع ليرة الذهبية أما الآن انخفض هذا العدد إلى ثلاثة فقط. خلال فترة توليكم المنصب ازداد المواطن فقرا وارتفعت معدلات البطالة وبلغ غلاء المعيشة مستويات عالية جدا. خلال فترة توليكم المنصب استهلكتم احتياطي البنك المركزي والبنوك الحكومية. أحييتم أنصاركم بالموارد الحكومية”.

وعقب طرحه الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة تساءل بايلان عما إن كان بيرات البيرق سيتقدم باستقالته عقب إغراقه الاقتصاد التركي خلال عامين من توليه المنصب.

وفي السياق ذاته دعا زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إقالة زوج ابنته بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية من منصبه لعدم خبرته في الاقتصاد.

كيليجدار أوغلو خاطب أردوغان، قائلًا: “إذا كنت لا تزال تحب هذه الشعب، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه”.

وأكد كيليجدار أوغلو أن إبعاد ألبيراق من منصبه، سيريح ويسعد المجتمع التركي وكذلك مؤيدي حزب العدالة والتنمية على حد سواء.

وقال زعيم المعارضة لأردوغان “لا تدافع عنه. أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شيئا عن الفقراء إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع”.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن نسبة ثقة المواطنين في البرلمان تراجعت 1.2% وفق استطلاع رأي أجروه، قائلًا: “من المسؤول عن ذلك؟”.

Parti Meclisi Toplantısı Açılış Konuşması https://t.co/Kol4Y4AjVr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 8, 2020

وتعرض بيرات ألبيراق لهجوم كبير علي خلفية تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 7.30، ومن جهة أخرى تم إطلاق حملة للدفاع عن وزير المالية شارك فيه عدد من الوزراء على الرغم من اتهامه شعبيها بالفشل في الملف الاقتصادي.

أنصار العدالة والتنمية يطلقون حملة دعم لوزير المالية بعد هجوم تعرض له مع تسجيل الدولار 7.30 ليرة.

الوزير بيرات ألبيرق يتلقى الدعم رغم فشله على مدار عامين بإدارة ملف #تركيا الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاحتياطي النقدي وقيمة الليرة، لكنه صهر الرئيس المدلل pic.twitter.com/SyFCSiYVn4 — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) August 7, 2020

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